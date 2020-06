Restano bloccati in pialassa mentre pescano vongole, soccorsi dai vigili del fuoco

Erano a pescare vongole nella pialassa Baiona, a un centinaio di metri dalla riva di Marina Romea e si sono ritrovati all'improvviso senza l'imbarcazione da cui erano scesi, spinta via dalle onde e dal vento. Questo il motivo per cui è scattato il soccorso ad una coppia di persone, una donna tunisina e un uomo marocchino, portati a riva da un gommone dei vigili del fuoco. Il singolare intervento di soccorso è scattato intorno alle 11 di giovedì. Un passante che percorreva il giardino che si trova in riva alla pialassa ha notato in lontananza i due soggetti con l'acqua al ginocchio, in difficoltà, e ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, ma anche la pattuglia per la tutela dell'ambiente della Polizia Locale, i carabinieri e la polizia.

I due soggetti, non fidandosi delle insidie del fondale della zona lagunosa, sono rimasti bloccati nel punto in cui sono scesi dalla barca e sono stati quindi recuperati, tranquilli e in buone condizioni, dal gommone in dotazione ai sommozzatori dei vigili del fuoco. L'intervento di soccorso si è quindi completato per il meglio. Sono in corso gli accertamenti amministrativi per verificare l'autorizzazione alla pesca in pialassa da parte della coppia.