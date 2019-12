Restauri in scuole e biblioteche: tanti progetti approvati dalla giunta

Nella seduta del 24 dicembre la giunta comunale ha approvato, tra gli altri provvedimenti, i seguenti progetti di manutenzione, restauro o realizzazione di nuovi interventi: progetto definitivo esecutivo realizzazione di ampliamento spogliatoi e locali di servizio presso il centro sportivo di San Pietro in Vincoli via Dell’Abbadia 4; progetto definitivo esecutivo nuova scuola dell’infanzia M. G. Zaccagnini a San Michele; progetto esecutivo restauro e risanamento conservativo locali piano terra ex Olivetti biblioteca Classense; progetto esecutivo intervento di manutenzione straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado Novello e le scuole primarie Garibaldi, Camerani e Randi; progetto preliminare definitivo esecutivo intervento di manutenzione in viale Zara a Marina di Ravenna – tratto da viale Ciro Menotti a viale dei Mille; progetto restauro della copertura presso gli uffici della prima circoscrizione (ala via Maggiore); intervento messa in sicurezza controsoffitto presso sede Polizia locale piazza Mameli; progetto preliminare definitivo esecutivo interventi di ristrutturazione di via Renato Serra; progetto per lavori di manutenzione presso la nuova sede Mistral destinata ad attività di protezione civile in via Romea Nord; progetto esecutivo relativo ad interventi di controllo della vegetazione a fini antincendio per garantire la percorribilità di carraie all’interno della pineta di San Vitale anno 2019; progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di carraie nelle zone naturali di competenza del Comune di Ravenna; procedura per l’individuazione di beni immobili in locazione da destinare a caserma per la Polizia locale per un periodo limitato ad anni tre e comunque fino alla fine dei lavori della costruenda caserma; la convenzione con il comitato cittadino di Classe per attività di valorizzazione e promozione del territorio. Per alcuni di questi interventi sono in corso le procedure di affidamento, per altri si procederà alla gara nel prossimo mese di gennaio.