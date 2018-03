Rete internet a Castiglione: in programma un'assemblea pubblica sul tema

Martedì, alle 20.45, nella sala Tamerice, in via Vittorio Veneto 21, a Castiglione si terrà l’assemblea pubblica, promossa dagli assessorati al Decentramento e alle Attività produttive, sul tema “Infrastrutturazione per la rete internet nell’area di Castiglione: Cosa è stato fatto, cosa c'è attualmente, cosa si farà entro il 2020”. Saranno presenti Massimo Cameliani, assessore con delega a Ravenna digitale; Eugenio Fusignani, vicesindaco; Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida Spa; Morena Brandi, dirigente del Comune di Ravenna; Elia Spadoni, impresa Spadausen; Cristina Ambrogetti, presidente Consiglio territoriale di Castiglione.