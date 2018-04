Rete internet a Sant'Alberto: incontro informativo con i cittadini

“Cosa è stato fatto, cosa c’è attualmente e cosa si farà entro il 2020”: è il tema dell’assemblea pubblica fissata per lunedì, alle 21, nella sala del consiglio in via Cavedone 37, per fare il punto sulla infrastrutturazione per la rete internet nell’area di Sant’Alberto, promossa dagli assessorati al Decentramento e alle Attività produttive in collaborazione con il consiglio territoriale di Sant’Alberto. Interverranno Massimo Cameliani, assessore alle Attività produttive, Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida spa, Morena Brandi, dirigente del Comune di Ravenna, Elia Spadoni, impresa Spadhausen, Massimiliano Venturi, presidente del Consiglio territoriale di Sant’Alberto.