Rette più basse agli asili nido, primato regionale per Ravenna: "Una scelta coraggiosa"

Giovedì arriva in Consiglio comunale a Ravenna il progetto per abbassare le rette per la frequenza agli asili nido che prevede anche l'innalzamento a 4.500 euro della soglia Isee di esenzione totale. Il gruppo consiliare del Pd esprime la propria soddisfazione e sottolinea come si stia intervenendo in maniera efficace anche sulle liste d'attesa. "L'accessibilità ai servizi è per noi un punto fondamentale della nostra politica educativa – spiega il capogruppo del Pd a Palazzo Merlato, Fabio Sbaraglia - Con questo provvedimento andiamo incontro alle famiglie con redditi più deboli e raggiungiamo il primato in Regione della capoluogo con le rette medie più basse per i servizi 0-3. Diamo merito alla Giunta e in particolare all'Assessora Bakkali per questo importante risultato che non si limita alle scuole comunali, ma che si è deciso di estende a tutta l'utenza dell'intero sistema integrato".

Complimenti giungono anche dal segretario comunale del Pd e membro del gruppo consiliare, Marco Frati: "Siamo molto soddisfatti anche di come l'abbassamento medio delle rette coinvolga tutto il sistema del servizio pubblico integrato e si accompagni ad un aumento dei posti nido convenzionati disponibili sul territorio del Comune di Ravenna. Si tratta di un investimento importante e una scelta coraggiosa e giusta che va incontro ai bisogni delle famiglie applicando un principio di equità, peraltro anche utilizzando fondi messi a disposizione dalla Regione attraverso il sistema integrato di educazione e istruzione, introdotto nel 2017 all'interno della riforma della Buona Scuola".