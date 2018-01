Sale slot e scommesse, revocata la licenza ad una società faentina

L’ombra della criminalità e il pugno di ferro del nuovo Questore di Perugia. Sono state revocate le licenze di pubblica sicurezza ad una sala scommesse e una di videolottery con sede a Perugia (Ponte San Giovanni, per essere precisi) e a Todi. Le licenze, spiega la Questura di Perugia, erano state rilasciate ad un 35enne e ad un 53enne, entrambi consiglieri di una società di giochi e scommesse con sede a Faenza che, il 6 ottobre dello scorso anno, era stata colpita da provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Ravenna. Il Consiglio di Stato, sottolineano ancora dalla polizia di Perugia, ha prima respinto la richiesta di sospensione cautelare richiesto dalla società manfreda, poi anche l’appello proposto in seconda battuta, sottolineando “il fatto che fosse l’interesse pubblico generale a dover prevalere e a non consentire il proseguimento delle attività della società di giochi e scommesse indiziata di collegamenti con ambienti criminosi”.