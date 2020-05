Riaperto alla viabilità il ponte sullo scolo Canala in via Romea nord

Ha riaperto alla viabilità giovedì il ponte sullo scolo Canala in via Romea nord. Si sono infatti conclusi in questi giorni i lavori che hanno registrato la demolizione e la ricostruzione del ponte ed è stata eseguita con esito positivo la prova di collaudo. L’intervento ha comportato un investimento di 600mila euro.

Il ponte si trova in zona Bassette, a servizio della via Romea nord, strada comunale di collegamento tra la strada statale 309 – direzione Romea e la viabilità di scorrimento veloce interno alla città, utilizzata per la maggior parte da un traffico di tipo pesante. Gli interventi sono consistiti nella sostituzione del ponte esistente con una nuova struttura mista in acciaio e calcestruzzo; dopo la demolizione e il risanamento delle spalle, si è proceduto con tutte le opere necessarie alla ricostruzione del nuovo ponte, costituito da un sistema di travi in acciaio e una soletta in calcestruzzo.

Si è altresì provveduto al rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, all’installazione di nuovi guard rail e al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Nell’ambito dello stesso intervento è stato demolito il ponticello situato circa 100 metri prima, sempre su via Romea Nord, verso via Bacci. Il manufatto si trovava su un ex scolo consorziale dismesso; pertanto, dopo la demolizione, è stato rinterrato e realizzato un nuovo pacchetto stradale.