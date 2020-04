Riaperto il mercato alimentare di Castiglione: "Segnale positivo per il paese"

Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha portato martedì mattina il saluto dell’amministrazione comunale agli operatori del mercato di Castiglione di Ravenna, che proprio martedì ha riaperto, limitatamente alla vendita di generi alimentari come da prescrizioni regionali, nell’area cortilizia – campo sportivo della scuola di via Morini.

“Siamo stati tra i primi Comuni ad aprire anche nel forese – dichiara Fusignani – e ritengo che questo sia un segnale molto importante. Come amministrazione ci siamo fin da subito adoperati per seguire nella maniera più scrupolosa possibile le indicazioni della Regione, per consentire la ripresa dei mercati alimentari nella massima sicurezza. Mi auguro che sia di buon auspicio per gli operatori e per i cittadini. Ringrazio tutti i volontari che stanno contribuendo a rendere possibile l’apertura dei vari mercati, qui a Castiglione oggi erano presenti quelli dell’Associazione nazionale Carabinieri, gli ambulanti e i cittadini che fruiscono di questo servizio per il senso civico al quale improntano i loro comportamenti”.