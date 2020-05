Riaperto il Parco archeologico di Classe: ingressi con mascherina e su prenotazione

Sabato 23 maggio, alle 10, il Parco Archeologico di Classe ha riaperto le porte ai visitatori. “Abbiamo deciso di ripartire dal Parco Archeologico di Classe – spiega il Direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti – perché le caratteristiche del Museo Classis e dell’Antico Porto, associate a quelle della Basilica che sono state valutate analogamente dal Polo Museale dell’Emilia Romagna, favoriscono la piena applicazione di tutti i protocolli stilati affinchè i visitatori possano fruirne in serenità e nella più totale sicurezza. Via via che la situazione di massima sicurezza consentirà la fruizione anche del Museo Tamo, della Cripta Rasponi e Giardini Pensili della Provincia e della Domus dei Tappeti di Pietra, procederemo all’apertura anche di questi importanti monumenti. La novità più rilevante che abbiamo introdotto al fine di prevenire il possibile formarsi di assembramenti è l’adozione di un sistema di prenotazione online in grado di gestire la fruizione dei monumenti per fasce orarie".

"Per noi – aggiunge Fioravanti - si è trattato di rivoluzionare il nostro sistema organizzativo e gestionale. Stavamo già preparandoci, infatti, all’adozione di un nuovo strumento di lavoro che avevamo previsto di testare a fine anno per poi applicarlo definitivamente a partire dalla primavera 2021. L’emergenza sanitaria ci ha costretti ad anticipare i tempi, per cui durante il lockdown alcuni di noi hanno dovuto lavorare a ritmi serrati per riuscire ad essere pronti in concomitanza con l’apertura dei primi siti. Fortunatamente siamo pronti”.

Per favorire questa ripartenza, che era attesa con trepidazione ma che riserva molte incognite, il Parco Archeologico di Classe propone tariffe ridotte: il biglietto cumulativo che comprende Basilica, Museo Classis e Antico Porto a 12 euro. Ciascun monumento sarà visitabile anche singolarmente al prezzo di 5 euro ciascuno per la Basilica e per il Museo Classis e di 4 euro per l’Antico Porto. L’ingresso sarà consentito su prenotazione ad un massimo di 20 visitatori ogni 20 minuti. I visitatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Il servizio di prenotazione e informazione sarà attivo da venerdì 22 maggio.