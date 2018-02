Riaperto lo storico "Cà del Pino": la tradizione culinaria romagnola immersa nella pineta

L'annuncio dell'imminente riapertura era arrivato nello scorso autunno, e ora è realtà: la Cà del Pino, storico ristorante tra via Romea e la pineta all'ingresso di Ravenna, dopo aver effettuato un'apertura straordinaria per festeggiare il Capodanno ha ufficialmente riaperto le porte ai clienti, dopo diversi anni di chiusura.

Tra gli ospiti anche Alberto Sordi

Ai tavoli del ristorante si sono seduti dal 1966, quando aprì, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e importanti imprenditori, persino Alberto Sordi che girò qui alcune scene del film “Il presidente del Borgorosso Football club”. A credere in nuovo rilancio sia il Comune, proprietario di immobile e terreno, sia Casa Spadoni, che si è aggiudicata una concessione di sei anni tramite asta pubblica. “Ci soddisfa molto l’aver individuato la soluzione imprenditoriale più idonea - affermano gli assessori al Commercio Massimo Cameliani e all’Ambiente Gianandrea Baroncini - perché è uno dei luoghi simbolo della nostra tradizione enogastronomica ed evocativo di eventi e personaggi che lo hanno reso tanto famoso. E’ anche strategico per la sua posizione tra pineta e valle, in una zona di pregio naturalistico come il Parco del Delta del Po che presto, proprio lì vicino, con una installazione in legno ad arco, avrà una delle sue porte d’ingresso. Inoltre, è un progetto che si inserisce nella riqualificazione della Pialassa Baiona e nei percorsi naturalistici che saranno realizzati. Va dato merito a Spadoni nell’aver creduto nelle potenzialità della Cà del Pino che valorizzerà con soluzioni enogastronomiche di qualità e non omologate”.

Il menù della tradizione

"La gestione di Cà del Pino è per noi una sfida che ci riempie di responsabilità - afferma Leonardo Spadoni -. Abbiamo la consapevolezza che si tratta di riproporre ai ravennati e non solo, un locale che ha avuto in Raul Gardini uno dei più affezionati clienti. Abbiamo recupererato le ricette che Turchetti ha utilizzato per fare grande questo locale. I piatti cambiano secondo l'alternarsi delle stagioni: abbiamo gli uccelli di valle, l'anguilla, i risi e il baccalà, il pesce e il cinghiale, oltre al tradizionale menù romagnolo. Le ‘sfogline’ sono presenti ogni giorno per tirare la pasta a mano come una volta. La grande griglia al centro del salone continua a essere 'la regina' del ristorante: qui prepareriamo tutte le carni, compresa quella di mora romagnola proveniente dal nostro allevamento all'aperto di Zattaglia”. Casa Spadoni, realtà nata dal gruppo Molino Spadoni e marchio dei propri ristoranti che valorizzano la tradizione enogastronomica locale, fornisce tutto il supporto logistico e formativo. La pineta sarà al centro di una serie di attività, perché la Cà del Pino potrebbe diventare una 'stazione' per visitare la pineta, un punto di riferimento per il turismo ambientale. Non mancheranno le occasioni di incontro, serate a tema legate alla cucina, alla cultura, alla musica. “Mi auguro vivamente che Spadoni possa riuscire a rilanciare il ristorante e farlo tornare quello che è sempre stato - sostiene Turchetti -. Sono stata davanti alla griglia per 53 anni. Ho avuto tante soddisfazioni, a partire da Serafino Ferruzzi e dalla sua famiglia, poi da Raul Gardini fino a personaggi come Walter Chiari, Alberto Sordi, Carla Fracci, Alberto Tomba. Lascio il ristorante in buone mani con la certezza che gode ancora di un ottimo nome, considerate le tante telefonate per prenotazioni che ricevo ancora nonostante la chiusura avvenuta anni fa”.