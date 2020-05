Riaprono i negozi all'Esp: e ai clienti si misura la temperatura con le termocamere

Anche i negozi del centro commerciale Esp lunedì mattina hanno riaperto le loro porte al pubblico, dopo la lunga chiusura forzata dovuta al Coronavirus. Il centro commerciale, in effetti, non è mai stato del tutto chiuso. Il supermercato Coop al suo interno, infatti, ha continuato a lavorare per venire incontro ai bisogni della popolazione come tante altre attività cittadine e nel centro commerciale erano già aperti anche i negozi di abbigliamento per bambini e neonati, negozi di elettronica ed elettrodomestici, la lavanderia, i tabacchi e altre attività.

Lunedì hanno riaperto anche gli altri negozi, portando tante persone all'interno del centro commerciale. E' stato potenziato il servizio di vigilanza e sono stati realizzati dei percorsi obbligati a partire dai parcheggi. Inoltre all'ingresso vengono utilizzate le termocamere per misurare la tempertura corporea ai visitatori. Queste speciali telecamere sono collegate ai tablet del personale di vigilanza e, qualora ci fosse un superamento dei 37,5 gradi di temperatura, scatterebbe sul dispositivo un segnale d’allerta e di conseguenza l’addetto inviterà cortesemente il cliente a lasciare il centro commerciale. Oltre a questo gli ingressi sono calmierati ed è stata predisposta una sanificazione scrupolosa degli spazi e il controllo in tempo reale dei clienti presenti negli esercizi, garantendo almeno 10 metri quadrati di spazio a persona.