Riapertura delle scuole, si deciderà solo domani. "Possibile anche l'allentamento delle misure"

Tutte le possibilità sono ancora aperte sulla riapertura delle scuole dopo la settimana di stop alle lezioni. Lo ha precisato l'assessore uscente alla Sanità Sergio Venturi nella conferenza stampa di giovedì pomeriggio, per fare il punto sul contrasto al Coronavirus. A decidere sarà la nuova giunta della Regione Emilia-Romagna che si insedierà domani venerdì. “Mi hanno sgridato”, ha scherzato Venturi riferendosi alle dichiarazioni di giovedì in cui definiva “probabile” la proroga della chiusura per un'altra settimana.

“Domani la nuova giunta farà le sue valutazioni, ponderate e sentendo anche le altre regioni. Ieri ho solo spiegato che la chiusura delle scuole era dettata sia come precauzione per la salute, sia come norma generale di prevenzione – spiega Venturi -. Tuttavia ci stiamo tutti rendendo conto che la situazione è meno pesante” delle ipotesi iniziali. Per questo ci potrebbe essere la scelta politica “di allentamento della situazione”. Inoltre, precisa Venturi, si può decidere all'ultimo perché “non c'è bisogno di sanificare le scuole, non c'è alcun caso di infetto proveniente dalle scuole”.