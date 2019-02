Riapre la discoteca dei vip: ospiti Gulia Salemi, Valeria Finetto e Agnese Lupi

Pineta "sold out" sabato sera per la riapertura ufficiale della night-life di Milano Marittima. Per lanciare la lunga volata in vista della festa della donna (ospite d'onore Andrea Damante), la disco-luxury di Marco Amadori ha ospitato una coppia di super-belle: Giulia Salemi, reduce dai grandi successi del Grande Fratello Vip, e Valeria Finetto, modella richiestissima per la somiglianza con Belen Rodriguez. Tra gli ospiti della serata anche la modella Agnese Lupi, uno dei volti più particolari e, per questo, più ricercati dai fotografi internazionali.