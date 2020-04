Tante persone in fila per la riapertura del mercato contadino al parco Strocchi

Lunghe code di persone in mascherina giovedì mattina per la riapertura del mercato contadino, solitamente collocato in piazza della Resistenza nei giorni di lunedì e giovedì e in viale Farini il martedì. Vista la necessità di un accesso regolamentato, in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, è stata scelta la pista di pattinaggio all’interno dell’area recintata del parco Strocchi, nella zona di via Vicoli, dove si riuniranno gli operatori di entrambi i mercati nei pomeriggi di lunedì e giovedì, dalle 15.30 alle 19.30. L’accesso dei clienti, che avverrà da via Ugo Foscolo, sarà regolamentato in modo da garantire il distanziamento.

L’assessorato al Commercio e le associazioni di categoria concordano nel ritenere questo servizio una necessità della popolazione, rispettando nel contempo le misure adottate che garantiranno la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti. In particolare: distanziamento interpersonale; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; utilizzo di mascherine e guanti “usa e getta” nelle attività di vendita; accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, dove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. La Polizia locale verificherà il regolare svolgimento delle attività di mercato e la definizione dei rapporti con le associazioni di volontariato che collaboreranno nel servizio di vigilanza.