Parrucchieri presi d'assalto: "Abbiamo 180 clienti in lista, lavoreremo 12 ore al giorno anche la domenica"

Tra i tanti parrucchieri che in questi giorni stanno attrezzando i loro saloni per la tanto attesa ripartenza, fissata a lunedì 18 maggio, c'è anche il "Moonlab parrucchieri" di via Fiume Montone Abbandonato, inaugurato pochi mesi prima del lockdown. E per la ripartenza le due giovani titolari, Vanessa e Carlotta, come tanti altri professionisti del settore hanno deciso di allungare i loro orari di lavoro, per cercare di accontentare tutti i clienti.

Durante il periodo di chiusura, infatti, le due parrucchiere non si sono perse d'animo: "Abbiamo organizzato una lista d’attesa, dicendo che alla vigilia della riapertura avremmo avvisato i clienti in ordine di prenotazione - spiegano le ragazze - Ebbene, ci sono già 180 persone in lista! Con i ritmi che saranno possibili pensiamo a una media di 15-18 servizi al giorno, quindi abbiamo il locale prenotato per almeno tre settimane”.

Ritmi che, in ogni attività che si appresta a riaprire, saranno diversi da prima del Covid-19: sia perché le norme obbligano a sanificare gli ambienti dopo ogni servizio - e quindi una parte della giornata andrà spesa in queste operazioni - sia perché almeno per il prossimo mese sarà possibile tenere aperto tutti i giorni, anche a orario continuato. “Per questo apriamo di lunedì, che di solito sarebbe il giorno di chiusura - continuano le due titolari - A turni lavoreremo senza sosta dalle 9 alle 21, anche alla domenica. Faticheremo, ma dopo due mesi di chiusura ne vale la pena. Per fortuna siamo giovani, ancora senza figli, e abbiamo voglia di lavorare: sappiamo di molte colleghe che faranno molta più fatica a gestire il lavoro con la famiglia. Però almeno potremo cercare di riprendere un po’ di ritmo dopo il lockdown...”

Nel salone, così come in tutti gli altri centri di parrucchieri o d'estetica, sarà presente un dispenser all'ingresso per l'igienizzazione delle mani. Sarà possibile presentarsi all'appuntamento solo se si è in buona salute e se non si è stati a contatto con soggetti a rischio; si dovrà essere muniti di guanti e mascherina (disponibili anche nel salone) e bisognerà rispettare le distanze di sicurezza, tanto che le parrucchiere hanno delimitato le postazioni con dispositivi specifici. Tutto dovrà essere sanificato e sterilizzato a ogni cambio cliente, dalle postazioni al materiale utilizzato.