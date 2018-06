Scivolo rinnovato e nuova area bimbi: ha riaperto la piscina di Rossetta

Ha riaperto per l’estate 2018 la piscina intercomunale di Rossetta, in via Traversa Rossetta 7. Quest’anno la struttura dispone di un’area giochi sempre più attrezzata: scivolo rinnovato, nuova area bimbi, gazebo per picnic, campi da racchettoni e calcetto; è disponibile inoltre la nuova nursery per i più piccoli, uno spazio con fasciatoio e tutto il necessario per il momento del cambio pannolino.

C’è una novità anche per quanto riguarda l’animazione della domenica, con la baby dance in vasca e tanti giochi organizzati dallo staff dalle 10.30 alle 12. Sono disponibili infine i corsi di nuoto con istruttori qualificati Fin per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e per gli adulti e il corso di Acquagym tutti i giorni in orari serali o in pausa pranzo. Il ristorante della struttura è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per ulteriori informazioni, contattare lo staff Agis al numero 0545 58316.