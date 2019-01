Quattro milioni dal Governo per la Ravegnana: "Riaprirà entro la fine dell'estate"

Tre milioni per la provincia di Ravenna e altri quattro per quella di Forlì-Cesena. E' questo lo stanziamento previsto da un "decreto del governo" per "sistemare la viabilità alternativa" nei due territori. E' Andrea Bertani del Movimento 5 stele a comunicarlo in Assemblea legislativa durante un question time dedicato al problema della chiusura della strada Ravegnana tra le due province romagnole e i "forti disagi anche per le aziende" della zona. "Per anni si è continuato solo con la manutenzione ordinaria. Si è pensato solo alle grandi rotte - ha detto Bertani - ma ora la manutenzione della piccola viabilità sta tornando".

L'assessore ai Trasporti Raffaele Donini da parte sua ha replicato annunciando la riapertura della Ravegnana "entro la fine dell'estate". Entro febbraio saranno erogati dalla Regione 200mila euro per le opere dedicate alla viabilità alternativa. E conclusi i lavori di ripristino sul fiume Ronco, "di competenza della Protezione civile", Anas "procederà celermente" al ripristino dell'arteria, appunto entro l'estate.