E' ufficiale: riaprono parrucchieri, negozi, ristoranti, bar, mercati e spiagge

Dopo l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione Stefano Bonaccini che ha sancito di fatto la fumata bianca, ora è ufficiale: lunedì 18 maggio riaprono mercati, negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, tatuatori, spiagge, sempre rispettando norme di sicurezza. A dare l'annuncio è Andrea Corsini, assessore regionale al turismo, commercio e trasporti.

"La nostra stella polare è garantire la salute delle persone. Ma sappiamo che una comunità non può bloccare a lungo la propria economia, senza rischiare gravi ripercussioni anche sul piano sociale - afferma Corsini - Per questo guardiamo con fiducia alle riaperture di molte attività economiche ora sospese a causa dell’emergenza Covid-19. E stiamo lavorando affinchè tutto questo avvenga nelle condizioni di massima sicurezza per tutti".

Corsini analizza la decisione del governo di consentire una ripartenza differenziata delle attività economiche sulla base dell’andamento del contagio e dei dati epidemiologici nelle diverse regioni italiane: "Siamo al lavoro da giorni con i tecnici, con i sanitari, con le associazioni di categoria, per garantire la riapertura di diverse attività ancora sospese. In primo piano l’esigenza di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, come dicevo, ma anche la consapevolezza di voler rimettere in moto - presto e bene - una macchina che garantisce una percentuale significativa della ricchezza dell’Emilia-Romagna".

In questi giorni termineranno i lavori dei tavoli tecnici chiamati a definire i protocolli di sicurezza per il riavvio delle diverse attività ora sospese, nel rispetto delle linee guida nazionali. "Credo che ancora una volta l’Emilia-Romagna - conclude Corsini - con le proprie istituzioni e le proprie rappresentanze economiche e sindacali si sia fatta trovare pronta per affrontare la più grave crisi che dal dopoguerra ha colpito queste Paese. Attrezzandosi per ripartire, con determinazione, coraggio e rispettando le regole, perché non possiamo assolutamente permetterci che i contagi ripartano".