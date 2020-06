Riapre ai visitatori anche il Capanno Garibaldi

Dopo questi dolorosi giorni di forzata chiusura causata dall’emergenza Covid-19, l’augurio della Società del Capanno Garibaldi è per un nuovo Risorgimento, la rinascita del nostro Paese duramente colpito negli affetti e nell’economia.

Dal 2 giugno riapre il Capanno Garibaldi, sul pennone sventola il tricolore e gli uccelli dovranno tornare a convivere con i visitatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tradizionale ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica e anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi è stata annullata in applicazione ai Dcpm che sospendono le cerimonie per evitare assembramenti tra le persone per il contenimento del Covid-19.