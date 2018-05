Riapre al pubblico completamente rinnovato il Parco del Tondo

Venerdì 18 maggio, alle 16.30, riaprirà al pubblico il parco della Rocca di Faenza, conosciuto anche come il "Tondo", dopo la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giochi, del verde e delle infrastrutture. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco Giovanni Malpezzi, l'assessore ai lavori pubblici Claudia Zivieri e il presidente della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese Secondo Ricci.

Durante l'inaugurazione Giampaolo Ugolini dell'Ausl presenterà inoltre l'iniziativa di raccolta fondi per l'acquisto di un'attrezzatura sanitaria per Laparoscopia. Gli interventi eseguiti in questi giorni sulle attrezzature ludiche del parco sono stati finanziati con un contributo di 10mila euro della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, che ha permesso la ristrutturazione del "Villaggio a torri con scivoli" e delle altalene. L'Amministrazione comunale ha invece posato nuovi giochi a molla e casette per bambini. I Servizi Manutenzione Verde e Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza hanno realizzato interventi sulla componente vegetativa del parco con opere di potatura, di contenimento della siepe di confine, spollonatura degli alberi, estirpazione delle speci estranee, taglio erba e pulizia. A completamento dei lavori sono stati inoltre rinnovati i servizi igienici, con la sostituzione delle porte interne, la tinteggiatura interna e il ripristino dei sanitari. La cerimonia di riapertura si concluderà con una merenda offerta dalla Bcc e dal Chiosco "Il Gallo" e gelato offerto da Linus Ice.