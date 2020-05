Riapre al pubblico il museo civico “Luigi Varoli”

Sabato 23 maggio riapre le sue porte al pubblico il museo civico “Luigi Varoli” di Cotignola. Infatti sono state messe a punto le procedure necessarie per adeguarsi ai protocolli di legge e per garantire ai visitatori una fruizione delle sale espositive evitando il rischio di contagio.

L’accesso prevede l’obbligo di indossare la mascherina in maniera corretta, l’igienizzazione delle mani, il mantenimento costante della distanza interpersonale, nonché il limite degli accessi (massimo cinque per volta). L’ingresso è come sempre gratuito.

Il museo sarà aperto il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30, nonché lunedì 1 e martedì 2 giugno.

Le aperture su prenotazione sono previste tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, scrivendo a museovaroli@comune.cotignola.ra.it, telefono 0545 908879, oppure 320 4364316 .