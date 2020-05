Riapre al pubblico il Podere Pantaleone di Bagnacavallo

Terminata la chiusura imposta dall’emergenza Covid-19 riapre sabato 9 maggio, in piena primavera, il Podere Pantaleone di Bagnacavallo. In questa prima fase, in attesa di ulteriori disposizioni governative e regionali, l’oasi naturalistica sarà aperta al pubblico sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 maggio dalle 14.30 alle 18.30. La visita sarà libera e gratuita. Durante l’apertura sarà presente un operatore dell’associazione Lestes a cui ci si potrà rivolgere per informazioni. Saranno in distribuzione i pieghevoli a colori in carta riciclata e altri gadget. Varranno naturalmente tutte le disposizioni in vigore riguardanti distanziamento sociale e divieto di assembramento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le numerose iniziative che erano in programma durante la primavera sono sospese – commenta Roberto Fabbri dell’associazione Lestes – Speriamo di potere realizzare più avanti alcune visite notturne di Natura nella notte che da oltre vent’anni portano i nostri visitatori alla scoperta di suoni, luci e odori dell’oasi tra lucciole, assioli, gufi e pipistrelli. Per quanto riguarda gli orari, la nostra intenzione è quella di mantenere le aperture al sabato e domenica pomeriggio, ma saranno ufficializzati in un secondo momento non appena vi saranno le nuove disposizioni in materia". Il Podere Pantaleone si trova lungo la via omonima, laterale di via Stradello. Ingresso gratuito.