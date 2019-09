Riapre completamente rinnovato lo sportello Hera di Faenza

Un punto di riferimento per cittadini, partite Iva e aziende, con un orario di apertura più ampio, per ricevere offerte e informazioni sulle forniture di gas e luce. È lo sportello del Gruppo Hera a Faenza, che riaprirà giovedì 26 settembre in via Zaccagnini 14, dopo uno spostamento temporaneo di circa 3 settimane presso la sede operativa di via della Boaria per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione. Per agevolare il trasferimento di tutte le attività e materiali, lo sportello di via della Boaria martedì 24 settembre sarà aperto al pubblico solo al mattino dalle 8.30 alle12.30, mentre sarà chiuso il pomeriggio e per tutta la giornata del 25 settembre. Il rinnovato punto di contatto in centro città sarà inaugurato mercoledì 25 settembre alla presenza del Sindaco Giovanni Malpezzi e del Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm Marco Impiglia e sarà a disposizione dei clienti da giovedì 26 settembre.

Con quello di Faenza il Gruppo Hera inaugura in Romagna il primo sportello con il nuovo layout, con un’area d’attesa più grande e confortevole. Anche l’orario di servizio è più ampio di ben 10 ore, con un’ora in più al mattino e l’apertura estesa al sabato mattina, per agevolare chi lavora. I nuovi orari, in vigore dal 26 settembre compreso, saranno: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.