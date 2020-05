Riapre il Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo

Riapre martedì 12 maggio il Parco delle Cappuccine di via Berti a Bagnacavallo. La tradizionale chiusura invernale del parco urbano annesso al centro culturale Le Cappuccine si è prolungata più del previsto a causa delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza Coronavirus, ma con l’entrata in vigore della Fase due è ora possibile riaprire alla cittadinanza questo importante spazio verde nel cuore della città.

Il Parco delle Cappuccine sarà fruibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13. Aperture e chiusure sono garantite dai cittadini volontari e da operatori e ospiti della residenza Casa Sintoni nell’ambito di un patto di collaborazione con il Comune di Bagnacavallo. Per ora vigeranno all’interno del parco le norme valide per tutte le aeree verdi. Sarà possibile passeggiare e fare attività motoria, mentre è fatto divieto di attività ludiche o ricreative, di utilizzo di attrezzature e giochi e di assembramento. Gli interessati a collaborare con le associazioni e i cittadini per la gestione condivisa del Parco delle Cappuccine possono contattare l’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune al numero 0545280889.