Riapre la palestra comunale totalmente rinnovata

Sabato 10 marzo alle 11.00 inaugurazione della rinnovata palestra comunale “A. Rossini” di Casola Valsenio. Per l'occasione saranno presenti il Sindaco Nicola Iseppi, l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Nati, il Consigliere regionale Mirco Bagnari, il direttore dei lavori Marco Campoli e il Direttore di Bryo Andreas Papageorgiou. Nel pomeriggio l'open day con la prova e la dimostrazione di tutte le attività sportive.

La palestra riapre dopo 7 mesi di intenso lavoro, al termine di importanti interventi per l’adeguamento alle normative antincendio, il consolidamento strutturale antisismico e la riduzione dei consumi termici ed elettrici. L’intervento di riqualificazione energetica ha permesso alla palestra comunale di passare dalla classe energetica E alla classe C, con un notevole risparmio di energia primaria e riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica, con un abbattimento dell'85% dei costi energetici annui.