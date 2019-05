Riapre la piscina comunale: e ci sarà anche una vasca per bambini

Salvo condizioni meteo negative, sabato 1 giugno riaprirà la piscina comunale di via John Fitzgerald Kennedy a Solarolo, con una possibile pre-apertura inaugurale venerdì 31 maggio (la chiusura dopo la stagione estiva è prevista l’1 settembre). Quest’anno ci sarà la novità della nuova vasca per bimbi di 5x9 metri, con un ingresso “a spiaggia” fino a una profondità massima di 50 centimetri. La vasca, dotata anche di 4 bocchette idromassaggio nella parte più profonda, è situata in continuità con le vasche pre-esistenti; è stato prolungato anche il piano vasca con la stessa tipologia dell’esistente. In questa maniera si va a soddisfare l’esigenza dei bimbi più piccoli e delle loro famiglie. Per quanto riguarda i prezzi d’ingresso, non ci sono variazioni rispetto all’estate 2018.