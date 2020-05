Riapre la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Le attività didattiche del Master in diritto marittimo, portuale e della logistica diretto dalla prof.ssa Greta Tellarini e del Master in diritto penale dell'impresa e dell'economia diretto dall prof.ssa Désirèe Fondaroli sono continuate regolarmente anche durante la fase 1 dell'emergenza Covid-19, ricorrendo alla modalità online. Lunedì 11 maggio verrà riaperta la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche di via Oberdan, Campus di Ravenna, permettendo così al personale tecnico- amministrativo e ai docenti di svolgere le attività consentite dalla fase 2, applicando i protocolli di sicurezza stabiliti. La Facoltà di Giurisprudenza rappresenta da vent'anni una colonna portante degli insediamenti universitari ravennati, e con coraggio ha saputo realizzare una forte interazione tra insegnamenti, economia del territorio e imprese portuali. Infatti , in occasione della riapertura, hanno voluto testimoniare il loro sostegno con un contributo audiovideo Daniele Rossi, Presidente di Adsp e di Assoporti, Riccardo Sabadini, Presidente di Sapir, Giannantonio Mingozzi, Presidente di TCR, Carlo Pezzi, Presidente e AD di Ravenna Holding. Tutti hanno augurato buon lavoro sicuri che, nonostante il momento così delicato, la continuità di studi, prove d'esame e qualità didattica siano di buon auspicio non solo per il sistema portuale ma per la ripresa di tutta l'economia e l'occupazione ravennate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.