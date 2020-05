"Riaprire i parchi gioco ai bambini": la richiesta della Lega

Martedì il consigliere della Lega di Cervia Ena Puntiroli ha richiesto, tramite un ordine del giorno, che il sindaco e la giunta dispongano provvedimenti immediati per permettere ai bambini l’accesso ai giochi nei parchi, mediante il controllo da parte di personale addetto, regolamentando orari e modalità d’accesso, prevedendo la sanificazione dei giochi e l’uso di gel per mani.

"L'accesso ai giochi può essere autorizzato in alcune fasce orarie sotto la vigilanza di personale dedicato, incaricato di vigilare sulla turnazione l’accesso ai giochi e sanificandoli dopo ogni singolo utilizzo mediante l’utilizzo di prodotti appositi, oltre che mettere a disposizione dispenser garantendo così la sicurezza i giochi stessi e di chi li utilizza - spiega Puntiroli - Tale servizio di controllo nei luoghi pubblici può essere svolto da volontari, da associazioni di volontariato, da persone che devono svolgere lavori socialmente utili, da chi percepisce reddito di cittadinanza, da immigrati ospiti nel nostro territorio, dal personale di enti, cooperative o associazioni che gestiscono i parchi pubblici e la loro pulizia".

"Abbiamo inoltre presentato una interrogazione ritenendo che in questo momento di crisi, che sta colpendo in modo particolare la nostra località, occorre puntare a un nuovo modello turistico per il rilancio del nostro tessuto economico, mediante nuove proposte all’offerta turistica - specifica il consigliere - Svolge un ruolo importante per la ripartenza anche la nostra pineta e sfruttare in tal senso la sua rinascita, prevedendo soluzioni innovative in tempi certi e costi contenuti, sarebbe importante".