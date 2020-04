Riaprono altri nove uffici postali: ecco quali

Nella settimana dal 20 al 24 aprile vengono riaperti altri 9 Uffici Postali della provincia di Ravenna, la cui apertura al pubblico era stata temporaneamente sospesa in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Inoltre per gli uffici postali di Punta Marina, Fognano, Godo, Granarolo e Porto Corsini aumentano da una a tre le giornate di apertura settimanale (lunedì, mercoledì e venerdì).

Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, continua a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli Uffici Postali su tutto il territorio provinciale torna ad essere quasi completamente operativa e a disposizione dei cittadini. La riapertura degli Uffici Postali del ravennate è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.