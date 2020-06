Riaprono i giochi per bambini al Parco del Tondo a Lugo

A Lugo da sabato 13 giugno saranno nuovamente accessibili i giochi per bambini del parco del Tondo. L’utilizzo delle strutture è possibile grazie all’accordo tra amministrazione comunale e cooperativa sociale San Vitale, che gestisce il parco. La cooperativa provvederà a effettuare la sanificazione delle strutture più volte al giorno e a controllare, grazie ai suoi operatori, il rispetto della distanza interpersonale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Impedire ai bambini di utilizzare i giochi nei parchi – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Lugo Maria Pia Galletti - ci dispiaceva molto e fin da subito abbiamo cercato una soluzione per dare la possibilità ai più piccoli di divertirsi, in piena sicurezza, nelle aree gioco. Grazie a questo accordo con la cooperativa San Vitale, che ringraziamo per la disponibilità, da domani si potranno utilizzare i giochi del parco del Tondo, che torneranno quindi a essere fruibili da tutti i bimbi nel rispetto delle disposizioni in vigore”.