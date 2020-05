Riaprono i negozi: ma continuano anche le consegne gratuite a domicilio

Nasce un nuovo servizio per commercianti e clienti grazie al Consorzio Faenza C’entro. Da martedì 19 maggio le attività faentine aderenti al consorzio avranno infatti a loro disposizione il servizio gratuito di consegna a domicilio, che permetterà ai negozi di portare i propri prodotti direttamente nelle case dei clienti.

Questa opportunità consentirà ai cittadini che non possono recarsi personalmente nei negozi di non rinunciare a fare acquisti nelle attività del centro, diminuendo così anche le code nei locali. Allo stesso tempo, il servizio dà un ulteriore sostegno a commercianti e artigiani locali che proprio in questi giorni hanno riaperto.

Utilizzare questo servizio è semplice: il cliente può prenotare i propri prodotti contattando direttamente il negozio, che preparerà la merce in apposite borse brandizzate, che saranno poi ritirate dagli addetti alla consegna. Le consegne avvengono nei giorni martedì dalle 11.30 alle 14.30 e venerdì dalle 17 alle 19.30 e sono effettuate nel raggio di 10 km da piazza del Popolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio di consegna a domicilio è proposto dal Consorzio Faenza C’entro, in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo del Comune di Faenza, della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese.