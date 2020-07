Riaprono le sale studio della biblioteca Taroni a Bagnacavallo

Da lunedì 6 luglio la Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo riaprirà allo studio in sede. Si potrà accedere dotati di mascherina e occupare le postazioni predisposte a distanza di sicurezza, sia all’interno delle sale sia nel chiostro. Non è necessaria la prenotazione per lo studio, è invece consigliato prenotare per la consultazione dei documenti dell’Archivio storico comunale e del Fondo antico, manoscritti e rari a cui vengono riservate due postazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rimane ancora esclusa la consultazione dei quotidiani e delle riviste, nonché l’utilizzo delle postazioni internet, ma è possibile utilizzare il wi-fi libero e gratuito con la propria strumentazione digitale. La Biblioteca è in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo ed è aperta nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e giovedì con orario continuato dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 12. La Taroni rimarrà aperta per tutta l’estate, con la sola chiusura nella settimana di Ferragosto, dal 10 al 14.