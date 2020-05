Riaprono i mercati in città e nel forese: a giugno anche quelli al mare

Da lunedì 25 maggio anche tutti gli altri mercati del forese tornano alla normalità, cioè nella versione integrale, alimentare ed extralimentare, e nelle sedi originarie, seguendo, a distanza di una settimana, la riapertura dei mercati di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini e di piazzale Medaglie d’Oro. Lunedì ha infatti riaperto il mercato a San Zaccaria insieme ai mercati contadini di piazza Della Resistenza, unificato per ragioni di necessità con quello di viale Farini, e di piazzale Marinai d’Italia a Marina di Ravenna. Dal 1 giugno riapriranno anche i mercati nelle località balneari.

"La ripartenza dei mercati – afferma l’assessore alle attività produttive, Massimo Cameliani – nell’attuale fase 2 è stata necessariamente cauta e scadenzata anche per dare il tempo all’amministrazione di predisporre le opportune misure di sicurezza nel rispetto dei protocolli di Regione e Governo. Nell’arco di pochi giorni siamo però riusciti a riaprirli tutti per intero e nei luoghi tradizionali. Questo è per noi motivo di grande soddisfazione perchè andare incontro alle esigenze degli operatori economici è tra le nostre priorità. Tuttavia raccomando ad operatori e clienti la massima attenzione nel rispetto delle nuove regole perchè è al momento l’unico modo che abbiamo per arginare il virus e non fare nefasti passi indietro. Con l’occasione ringrazio tutti i volontari che stanno attendendo e collaborando alle riaperture e auguro a tutti gli operatori un proficuo lavoro".

Si rammenta che tutti mercati e le attività rispetteranno le richiamate misure di contrasto al Covid-19 indicate nei protocolli di sicurezza della Regione: accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro tra i clienti; individuazione di aree di rispetto, di almeno 50 centimetri, attraverso cui limitare la concentrazione massima di presenze; disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani da posizionare accanto a tastiere e schermi touch e uso sistematico di mascherine e guanti usa e getta.

L'elenco dei mercati della città e del forese con i giorni e i luoghi di svolgimento

Ravenna

piazza Zaccagnini Via Sighinolfi- mercoledì e sabato mattina;

piazza Medaglie d'Oro - venerdì mattina.

Mercato contadino

in piazza Resistenza, unificato con gli operatori di viale Farini, il lunedi e il giovedi pomeriggio;

in piazzale Marinai d’Italia, a Marina di Ravenna, il lunedì.

Forese

Castiglione di Ravenna: in piazza Della Libertà - martedì mattina;

Mezzano: in piazza Donati - martedì mattina;

Piangipane: in piazza XXII Giugno - giovedì mattina;

Sant’ Alberto: in piazza Angelo Amadori - giovedì mattina;

San Pietro in Vincoli: in piazza Foro Boario - venerdì mattina;

Savarna: in piazza Italia - venerdì pomeriggio;

Villanova di Ravenna: in piazza Galimberti - mercoledì pomeriggio;

San Zaccaria: piazza del Vino – lunedì mattina.