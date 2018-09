Riasfaltato viale Randi: "Bene, ma marciapiedi ancora in condizioni pessime"

Terminati i lavori di riasfaltatura in viale Randi ci ritroviamo il viale in ottime condizioni (vediamo per quanto) e i marciapiedi in condizioni pessime come lo sono da anni. Oltre ai marciapiedi, anche gli attraversamenti del viale in corrispondenza dei semafori pedonali versano in condizioni disastrose e tutto ciò non fa altro che penalizzare le categorie più deboli come pedoni, soprattutto anziani, passeggini e soprattutto chi è costretto a deambulare in carrozzina. Purtroppo viale Randi è solo un esempio che salta all’occhio perché riasfaltata ultimamente, ma il problema dei marciapiedi ravennati è molto generalizzato. Esistono anche vie, riasfaltate da poco (come via Conti), prive di marciapiede, con estremità laterale indicata come camminamento pedonale da segnaletica a terra, che versano in condizioni penose, tanto che una signora si presentò in una riunione del consiglio del Centro Urbano per lamentare la rovinosa caduta del marito proprio nel camminamento indicato.

Mauro Bertolino, delegato Forza Italia Ravenna