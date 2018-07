Riccardo Muti Italian opera academy: 200 ingressi gratuiti, ecco come ritirarli

All’indomani del concerto che Riccardo Muti ha offerto alla Città in ricordo dell’amico Raul Gardini, a 25 anni dalla scomparsa, la Fondazione Gardini - sponsor principale della IV edizione dell’Italian Opera Academy - metterà a disposizione 200 ingressi gratuiti alle prove dell’Accademia in programma martedì 24 luglio: potranno essere ritirati (massimo due per persona e fino a esaurimento) presso la biglietteria del Teatro Alighieri dalle 8.30 di martedì mattina. “È doveroso preoccuparsi in tempo delle nuove generazioni e di ciò che lasceremo loro. Va garantito per il dopo qualcosa che forse si sarebbe dovuto difendere, o fare, prima”: le parole di Raul Gardini sposano pienamente quell’etica del fare musica che Muti promuove e insegna nella sua Accademia, dove il Maestro condivide con il pubblico e la nuova generazione di musicisti i principi della grande tradizione dell’opera italiana.

Naturale quindi che il ricordo di Gardini diventi anche occasione per offrire ulteriori 200 ingressi a quella che è la quarta giornata dell’Accademia 2018, ormai entrata nel vivo dello studio del Macbeth verdiano con la sala cantanti, dalle 9.30 alle 10.45, e le prove con l’orchestra, dalle 11.00 alle 13.30 e poi dalle 16 alle 19. Accanto a Muti i giovani allievi selezionati, quattro direttori d’orchestra (sono nati rispettivamente a Hong Kong e in Germania Pak Lok Alvin Ho e John Lidfors, ma entrambi lavorano negli Stati Uniti; statunitense anche Wilbur Lin, mentre Oleksandr Poliykov è ucraino) e quattro pianisti (gli italiani Alessandro Boeri, Andrea Chinaglia, Luca Spinosa e la coreana Jeong Jieun).