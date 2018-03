Ricerca sui bisogni delle famiglie con figli in età 0-3 anni: online un questionario per i genitori

I Comuni della provincia di Ravenna si interrogano su quali sono i bisogni delle famiglie con figli in età 0-3 anni che non frequentano il nido. Per trovare risposte, sulla base delle quali ragionare su nuovi servizi e opportunità, sempre più rispondenti alle esigenze dei genitori, le amministrazioni comunali propongono loro di rispondere a un questionario, pubblicato al seguente link: http://bit.ly/questionario-figli-0-3

Il termine ultimo per la compilazione è il 4 aprile. Il questionario, del tutto anonimo, è rivolto ai genitori che, ad oggi (2018), hanno almeno un figlio nato fra il 2014 e il 2017 che non frequenta il nido.

L'indagine qualitativa si pone due obiettivi importanti: la definizione delle motivazioni relative alla mancata iscrizione di bambini in età 0-3 anni ai servizi educativi per l'infanzia nel territorio della provincia e la costruzione di una mappa dei bisogni educativi e organizzativi delle famiglie con figli piccoli, in età 0-3 anni.

Il Comune di Ravenna è il coordinatore della ricerca, promossa dai Comuni della provincia (Distretto Ravenna-Cervia-Russi; Unione Romagna Faentina; Unione Bassa Romagna) con la collaborazione del Coordinamento pedagogico territoriale ed affidata ad Iress (Istituto di ricerca per i servizi sociali e sanitari di Bologna).