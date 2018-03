Ricercato da un anno, ritrovato in un casolare: gli agenti lo accompagnano alla frontiera

Si sarebbe reso irreperibile per più di un anno il 25enne tunisino che gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Faenza stavano cercando di rintracciare da tempo. Gli investigatori di via Granarolo, a seguito di un'approfondita ricerca, sono riusciti a rintracciarlo all’interno di un casolare abbandonato nelle campagne faentine, dove si era nascosto e aveva trovato riparo per sottrarsi al provvedimento di espulsione.

Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, reati inerenti le armi e gli stupefacenti – tutti commessi nel territorio faentino dal 2011 a oggi - nonché colpito anche da un decreto di espulsione a lasciare definitivamente il territorio nazionale emesso dal Questore di Milano il 28 dicembre 2017, al termine delle formalità di legge è stato denunciato a piede libero all'Autorità Giudiziaria per il reato di clandestinità previsto dal Testo unico sull’Immigrazione e munito di un ulteriore decreto di espulsione emesso dal Questore di Ravenna. A conclusione dell’udienza di convalida, tenuta dal Giudice di Pace di Ravenna, il tunisino è stato accompagnato dai poliziotti del Commissariato faentino alla frontiera marittima di Civitavecchia per il rimpatrio in Tunisia.