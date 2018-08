Ricercato trovato in zona Giardini Speyer aggredisce e minaccia gli agenti

La Polizia municipale di Ravenna ha arrestato lunedì, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne già noto alle Forze dell'ordine. In particolare gli agenti, transitando in via Carducci, hanno notato nei pressi dell'Isola San Giovanni un gruppo di persone discutere animatamente e hanno quindi deciso di effettuare controlli. Tra i presenti avrebbero riconosciuto un ricercato per la notifica di un provvedimento di revoca degli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Castrovillari. L'uomo, invitato presso il comando per gli adempimenti del caso, improvvisamente avrebbe iniziato a inveire contro la pattuglia, con fare provocatorio e pesanti minacce, cercando di divincolarsi e allontanarsi.

L'atteggiamento è proseguito anche all'interno degli uffici di polizia giudiziaria dove l'uomo, italiano e senza fissa dimora, in preda a un forte stato di agitazione secondo gli inquirenti dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe continuato a insultare e offendere senza fermarsi nemmeno di fronte al tentativo dello stesso comandante del corpo, prontamente intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. Nel corso delle verifiche sarebbe emerso poi che il fratello del 26enne, anch'egli accompagnato negli uffici, era in possesso delle chiavi di un ciclomotore risultato oggetto di furto, rubato lo scorso 25 luglio, poi recuperato e restituito al legittimo proprietario. Inoltre, nella disponibilità di entrambi gli agenti hanno trovato 14 dosi di polvere bianca, in apparenza cocaina, ma risultata negativa ai test chimici finora effettuati.

Denunciati entrambi, martedì mattina il 26enne è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa, ha disposto in attesa del processo il divieto di dimora nei comuni della provincia di Ravenna.

