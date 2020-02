Ricercatore dell'Alma Mater arrestato in Egitto, l'illustrazione di Costantini: "Libertà per Patrick"

Patrick George Zaky, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, è stato arrestato all'aeroporto del Cairo giovedì 6 febbraio. Il giovane era partito da Bologna, dove da alcuni mesi stava frequentando un master in Studi di genere presso l'Università Alma Mater Studiorum; era attivista per i diritti delle persone Lgbt ed era rientrato in Egitto per una visita alla sua famiglia che si trova a Mansoura. Il ragazzo, una volta atterrato, è stato preso in custodia dalla polizia egiziana. La notizia è stata confermata anche dall'associazione locale Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), con cui Patrick George Zaky collaborava.

Di lui i familiari hanno detto di aver perso ogni notizia da giovedì notte fino a sabato mattina, quando è stato riaccompagnto a casa. Dopo l'arresto, infatti, al ragazzo non sarebbe stata data la possibilità di contattare né i famigliari né un avvocato. Amnesty, in base alle informazioni ricevute da fonti sia nel capoluogo emiliano che al Cairo, riferisce che Zaky è stato arrestato per un ordine di cattura spiccato nel 2019, di cui lui però non era a conoscenza. Ignoti anche i capi d'accusa contestati. Il disegnatore ravennate Gianluca Costantini ha diffuso un'illustrazione del giovane che riporta la scritta "Freedom for Patrick Zaky Egypt".