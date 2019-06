Si è allontanato da una struttura protetta, ricerche a tutto campo: si setacciano anche i boschi

Sono ore di apprensione per le sorti di Elio Sirotti, un 73enne di Casemurate allontanatosi da una struttura protetta a Premilcuore lunedì. Come da procedura, è stato attivato il protocollo della Prefettura relativo alla ricerca delle persone scomparse. Le prime attività sono state svolte lunedì sera dal personale del Soccorso Alpino, mentre martedì mattina sono stati interessati anche una squadra specializzata del comando provinciale di viale Roma e il personale della Protezione Civile. Alle ricerche partecipano anche i Carabinieri della Compagnia di Meldola, che hanno richiesto il sorvolo dell'elicottero dell'Arma dell'area boschiva.

Del caso se ne sta occupando anche "Chi l'ha visto?", che ha diffuso la scheda sul proprio portale web, evidenziando come l'uomo "potrebbe avere preso un pullman diretto a Forlì martedì alle 5:30 per dirigersi a Casemurate. Le ricerche sono scattate già dalla serata anche nei boschi e nella campagna circostanti". Al momento della scomparsa Sirotti indossava una maglia grigio scuro e un pantalone di una tuta blu scuro. E' alto 170 centimetri, ha gli occhi castani ed è calvo. Con se non ha nè documenti ne telefono cellulare.