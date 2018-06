"Ricette all'Italiana", la trasmissione tv dedicata alla cucina arriva a Cervia

Cervia venerdì 14 giugno offrirà la location del Piazzale dei Salinari per le riprese televisive di due puntate di "Ricette all'Italiana", il programma tv che va alla scoperta delle tradizioni italiane attraverso costumi e sapori tipici, in onda su Rete 4. A condurre la trasmissione Flora Canto e Davide Mengacci, tutti i cittadini sono invitati a partecipare come spettatori. Le riprese andranno in scena dalle 11.30 in poi. L'anno scorso una puntata del programma era stata girata a Ravenna e aveva visto la realizzazione di piatti quali gnocchi di patate con salsiccia e Sangiovese e i cappelletti al tartufo