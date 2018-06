"Ricette all'Italiana" sbarca a Marina alla scoperta della cucina delll"'Oracolo"

Dopo la tappa a Cervia, dove le troupe televisive sbarcano venerdì mattina nel Piazzale dei Salinari, il programma tv "Ricette all'Italiana" che va alla scoperta delle tradizioni italiane attraverso costumi e sapori tipici, in onda su Rete 4, sabato alle 9.30 sbarca a Marina di Ravenna per una ricetta d'eccezione. Per la puntata dedicata a Ravenna della trasmissione condotta da Davide Mengacci e Flora Canto (che già l'anno scorso avevano girato una puntata del programma a Ravenna con la realizzazione di piatti quali gnocchi di patate con salsiccia e Sangiovese e i cappelletti al tartufo) , è stato invitato come ospite anche "l'Oracolo", il padre del consigliere comunale Rudy Gatta diventato famoso sui social dopo che i figli hanno iniziato a pubblicare le foto delle sue ricette "romagnolissime". A cucinare un piatto a base di pesce tratto dalle ricette del padre, nella piazza del Porto turistico di Marinara, sarà Vania, sorella di Rudy e figlia dell'Oracolo.