Richiesta di utilizzo delle palestre per le stagioni sportive: al via le domande

Da venerdì 8 giugno fino alle 12.30 di lunedì 2 luglio sono aperti i termini di presentazione delle richieste di concessione in uso temporaneo delle palestre di Ravenna città e del forese per le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020. Il bando e tutta la documentazione necessaria (tariffe, requisiti, modalità e tempi di presentazione delle domande, moduli) sono pubblicati sul sito del Comune, al seguente link: http://bit.ly/richiesta-uso-palestre oppure possono essere ritirati in forma cartacea all'ufficio Sport, via D’Azeglio 2, secondo piano. Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a Barbara Bellini oppure a Loredana Masotti, ufficio Sport, telefonando allo 0544482521 oppure allo 0544482010 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12; mail uffsport@comune.ra.it.