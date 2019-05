Riempiono i loro zaini di merce rubata: coppia in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne e una 25enne, entrambi rumeni, per il reato di furto aggravato. Nella mattina di martedì una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto al controllo di un’auto con una persona a bordo, che si trovava in sosta nel parcheggio nei pressi di via Faentina. Durante il controllo, l’uomo ha tentato di allontanare due persone che si stavano avvicinando all’auto, prontamente fermate dagli agenti e successivamente identificate per il 27enne e la 25enne, entrambi gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

All’interno dello zaino di lui e della borsa di lei, i poliziotti hanno rinvenuto numerose confezioni di pile, colla a presa rapida e di altro materiale per la cura della persona. Immediatamente gli agenti hanno effettuato una verifica presso il vicino centro commerciale, dove è stato accertato che poco prima erano stati rubati diversi prodotti, corrispondenti a quelli trovati in possesso dei due. Per questi motivi i due stranieri sono stati arrestati per il reato di furto aggravato. Giovedì mattina l’Autorità Giudiziaria, dopo aver ritenuto legittimo l’arresto, ha disposto la liberazione dei due stranieri in attesa del processo.