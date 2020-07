Rientra in Italia illegalmente: arrestato e imbarcato di nuovo per il Brasile

Un 44enne brasiliano è stato arrestato per aver fatto ingresso sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione. Martedì mattina le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo a una struttura ricettiva faentina, al cui interno è stato identificato il brasiliano 44enne. Dalle verifiche è emerso che il cittadino straniero il 14 gennaio scorso, previa notifica del provvedimento di espulsione, era stato espulso dal territorio nazionale e imbarcato su un aereo diretto a San Paolo del Brasile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cittadino straniero aveva quindi fatto rientro in Italia senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno: per tale violazione è stato tratto in arresto. L'uomo, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato condotto all’aeroporto di Milano-Malpensa e nuovamente imbarcato su un aereo diretto in Brasile.