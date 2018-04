Rientra in Italia senza autorizzazione: arrestato mentre regolarizza la posizione

Gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno arrestato giovedì mattina un 29enne brasiliano, residente nella città bizantina, per violazione della normativa sul soggiorno degli stranieri in Italia. L'uomo si era presentato negli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, insieme al suo difensore, per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale dopo essersi sposato con un'italiana. L'uomo, infatti, risultava gravato da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna con accompagnamento alla frontiera di Roma-Fiumicino che aveva poi avuto luogo 20 dicembre 2016. Di fatto il 29enne è risultato aver fatto reingresso in Italia senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’Interno. Processato per direttissima, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, nel concedere i termini a difesa, ha fissato la data dell’udienza al 7 maggio, disponendo l’obbligo di dimora nel Comune di Ravenna con obbligo di permanenza presso il proprio domicilio nella fascia oraria compresa dalle 21 alle 6.