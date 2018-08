Rifiuta di farsi identificare, poi aggredisce e ferisce due agenti: donna in manette

La Polizia di Stato ha arrestato una 22enne nigeriana resasi responsabile dei reati di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nella serata di lunedì gli agenti della volante del commissariato di Faenza hanno proceduto al controllo di una cittadina extracomunitaria, in attesa di occasionali clienti sulla pubblica strada.

La donna, accortasi dell’intenzione dei poliziotti, inizialmente avrebbe cercato di allontanarsi per poi fermarsi e, anziché esibire un documento di identificazione, consegnare una copia di un verbale di notifica redatto dalla Questura di Venezia nell’anno 2017. In considerazione di ciò la ragazza risultava irregolare sul territorio dello stato, ragion per cui gli agenti l'hanno fatta salire a bordo dell’auto di servizio per condurla negli uffici del commissariato di Faenza. La donna, che fin da subito si sarebbe mostrata contraria e non collaborativa, avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti, buttandosi poi a terra violentemente e ripetutamente. A nulla sono valsi i tentativi dei due poliziotti di riportarla alla calma; dopo l’ennesimo tentativo di farla alzare da terra, la donna avrebbe iniziato a gridare e a scalciare verso i due poliziotti, per poi afferrarne per le braccia uno dei due provocandogli lesioni da graffio a entrambi gli avambracci, per le quali è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Faenza.

Alla fine gli agenti hanno arrestato la donna per reati di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La 22enne, dopo le formalità di legge, è stata ristretta nelle camere di sicurezza del commissariato di Faenza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.