Rifiuta di sottoporsi all'alcoltest e minaccia i Carabinieri: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, nel corso di un controllo straordinario di controllo del territorio svolto a Gatteo, hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per stabilire eventuale tasso alcolemico, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 51enne italiano, incensurato, residente nel ravennate. Fermato per un controllo stradale, l'uomo si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, inveendo e minacciando con fare aggressivo i militari. La patente di guida è stata immediatamente ritirata.

