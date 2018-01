Rifiuti abbandonati a 300 metri dalla stazione ecologica: "Uno schifo"

"Degrado e inciviltà". Così Luca, cittadino di Alfonsine, denuncia tramite un post su Facebook l'abbandono di rifiuti che in questi giorni ha coinvolto i cassonetti in via Del Lavoro, a soli 300 metri dalla stazione ecologica Hera. "Uno schifo, c'è solo da vergognarsi del proprio paese e dei propri cittadini", commenta arrabbiata Elisa. Oltre ai mobili abbandonati sul marciapiede, nei cassonetti dedicati alla raccolta di vetro e lattine sono presenti pezzi di intonaco e materiale vario, che non è stato correttamente conferito.

I casi di abbandono di rifiuti sono sempre più frequenti, nonostante Hera continui ad applicare sconti in bolletta a chi li conferisce correttamente alle stazioni ecologiche: a Sant'Agata sul Santerno, ad esempio, per tutto febbraio i cittadini che porteranno i rifiuti nell’area self service adiacente alla stazione ecologica di via Marcora potranno usufruire di un doppio sconto sulla bolletta di igiene ambientale.