Roncalceci, nell'area industriale spunta una discarica di rifiuti speciali

Rifiuti speciali accatastati in un'area artigianale in via Della Produzione, a Roncalceci. La segnalazione arriva dal Comitato Cittadino della frazione ravennate attraverso Cinzia Pasi. "Guardando bene si scorgono divani, pneumatici, sedili di automezzi, una scialuppa, pallet, bidoni deteriorati contenenti chissa’ che cosa, taniche con liquido all’interno, macerie, elettrodomestici, mobili da ufficio e strutture plastiche che sembrano cruscotti - esordisce -. Non stiamo parlando di un bric-à-brac alla francese di una bottega di un rigattiere, né di una rifornita bancarella al mercato delle pulci, ma di una vera e propria mega discarica di rifiuti speciali accatastati a nell’area artigianale Pip in via della Produzione. Per quanto ci è dato sapere l’area totale di circa 2000 m quadrati è di proprietà del Comune di Ravenna, che aveva ceduto il diritto di superficie del capannone ad una azienda che costruiva natanti".

"Dopo la grande nevicata del 2012, parte del capannone e del suo tetto ricoperto in eternit era crollato imponendo cosi’ l’abbattimento della parte della costruzione destinata a laboratorio e lo smaltimento della copertura, avvenuta solo parecchio tempo dopo - ricorda Pasi -. Ora la situazione è nuovamente critica. L’imponente cumulo di rifiuti occupa quasi metà della totalità del lotto e tra un cumulo di rifiuti e l’altro pare facciano capolino anche sbiaditi documenti che sembrano contabili oltre a imballi plastici e parti gommose che ricordano i gommoni marini. Quest’area risulta in vendita su tanti siti del settore immobiliare. Vista la stretta vicinanza ad abitazioni, a tutela anche della salubrità del luogo, si rende inderogabile la bonifica di questo sito ed il corretto smaltimento dei materiali lì depositati. Come Comitato Cittadino di Roncalceci abbiamo già provveduto a fare la debita segnalazione all’autorità giudiziaria che ci auguriamo intervenga in modo fattivo nel più’ breve tempo possibile a tutela della salute dei residenti e non solo"-